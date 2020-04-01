Шахов отстаивает интересы жителей Прикарпатья.
После голосования за изменения в госбюджете-2020, нардепы из «сахарной» команды Шахова окончательно могут потерять поддержку жителей Луганщины.
Парламентская группа «Доверие», в которой состоит Сергей Шахов и его «сахарная команда», не защитила от сокращения финансирование программ строительства, медицины и социальной сферы для Луганской области, и своих избирателей, но проголосовала за выделение городскому совету Яремче в Ивано-Франковской области 70 млн грн на строительство спортивного комплекса для биатлона.
Причем, сами изменения в государственный бюджет подавались, как комплекс неотложных мер для увеличения финансирования защиты населения от пандемии коронавируса, но в итоге нардепы уменьшили на 2 млрд грн фонд на борьбу с COVID-19, но нашли деньги на создание очередного горнолыжного курорта в Карпатах рядом с модным Буковелем под видом биатлонического комплекса.
«Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету м. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области», — сказано в документе госбюджета.
Лично Сергей Шахов, а также Сергей Вельможный, не присутствовали и не голосовали на внеочередном заседании парламента 13 марта, но, как видно по результатам голосования вся группа «Доверие», включительно с помощником Шахова нардепом Александром Суховым, единогласно согласилась выделить финансирование на сомнительное строительство лыжного комплекса на Западной Украине на 70 миллионов и это, заметьте, в условиях глубокого экономического кризиса и пандемии коронавируса! Новости Украины - Сегодня, 12:50 31
Парламентская группа «Доверие», в которой состоит Сергей Шахов и его «сахарная команда», не защитила от сокращения финансирование программ строительства, медицины и социальной сферы для Луганской области, и своих избирателей, но проголосовала за выделение городскому совету Яремче в Ивано-Франковской области 70 млн грн на строительство спортивного комплекса для биатлона.
Причем, сами изменения в государственный бюджет подавались, как комплекс неотложных мер для увеличения финансирования защиты населения от пандемии коронавируса, но в итоге нардепы уменьшили на 2 млрд грн фонд на борьбу с COVID-19, но нашли деньги на создание очередного горнолыжного курорта в Карпатах рядом с модным Буковелем под видом биатлонического комплекса.
«Субвенция из государственного бюджета городскому бюджету м. Яремче (для Поляницкого сельского совета) на строительство современного биатлонного комплекса в с. Поляница Яремчанского городского совета Ивано-Франковской области», — сказано в документе госбюджета.
Лично Сергей Шахов, а также Сергей Вельможный, не присутствовали и не голосовали на внеочередном заседании парламента 13 марта, но, как видно по результатам голосования вся группа «Доверие», включительно с помощником Шахова нардепом Александром Суховым, единогласно согласилась выделить финансирование на сомнительное строительство лыжного комплекса на Западной Украине на 70 миллионов и это, заметьте, в условиях глубокого экономического кризиса и пандемии коронавируса! Новости Украины - Сегодня, 12:50 31
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