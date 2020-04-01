Люди на Донбассе не могут выйти на пенсию из-за долгов по ЕСВ





Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

Так, по его словам, к нарушениям социально-экономических и трудовых прав относятся:

невыплата зарплаты и невыполнение работодателями судебных решений относительно выплаты зарплаты;

неначисление страхового стажа работникам предприятий в Луганской и Донецкой областях из-за долгов и несвоевременного перечисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) руководством предприятий.

Правозащитник отметил, что на сегодня долги по зарплате составляют:

Луганская область — 889 млн 833 тыс. грн;

Донецкая область — 1 млрд 968 млн 897 тыс. грн.

«Мы реагируем на каждый случай нарушения прав человека в регионе. Мы проанализировали и систематизировали полученные данные от государственных органов власти касательно нарушений трудовых и социально-экономических прав. Мною направлены акты реагирования в правоохранительные органы с требованием проверить изложенные факты нарушенных прав человека и, в случае подтверждения, внести данные в ЕРДР с дальнейшим привлечением виновных к уголовной ответственности», — написал он в Фейсбуке.

По данным Лисянского, к ним относятся:

КП «Лисичанскводоканал» — 6 млн 608 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);

КП «Лисичанский путьремстрой» — 1 млн 225 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);

КП Лисичанский ЖЭК №5 — 8 млн 481 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);

Шахта им. Мельникова — 7 млн 744 тыс. грн (задолженность по ЕСВ).

«Из-за долгов предприятий по ЕСВ люди не могут своевременно выйти на пенсию и вынуждены проходить судебные тяжбы для защиты своих прав. Нами разработан алгоритм действий для реагирования на такие массовые нарушения прав граждан. Сегодня мы отправили акты реагирования по Лисичанску, на протяжении месяца акты будут направлены по другим городам Луганской и Донецкой областей!», — резюмировал Павел Лисянский. Новости Региона - Сегодня, 14:44 47 За последний месяц в представительство Офиса омбудсмена Украины в Луганской и Донецкой областях увеличилось количество обращений граждан по невыплате заработной платы и неначислению страхового стажа.Об этом сообщил представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.Так, по его словам, к нарушениям социально-экономических и трудовых прав относятся:невыплата зарплаты и невыполнение работодателями судебных решений относительно выплаты зарплаты;неначисление страхового стажа работникам предприятий в Луганской и Донецкой областях из-за долгов и несвоевременного перечисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) руководством предприятий.Правозащитник отметил, что на сегодня долги по зарплате составляют:Луганская область — 889 млн 833 тыс. грн;Донецкая область — 1 млрд 968 млн 897 тыс. грн.«Мы реагируем на каждый случай нарушения прав человека в регионе. Мы проанализировали и систематизировали полученные данные от государственных органов власти касательно нарушений трудовых и социально-экономических прав. Мною направлены акты реагирования в правоохранительные органы с требованием проверить изложенные факты нарушенных прав человека и, в случае подтверждения, внести данные в ЕРДР с дальнейшим привлечением виновных к уголовной ответственности», — написал он в Фейсбуке.По данным Лисянского, к ним относятся:КП «Лисичанскводоканал» — 6 млн 608 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);КП «Лисичанский путьремстрой» — 1 млн 225 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);КП Лисичанский ЖЭК №5 — 8 млн 481 тыс. грн (задолженность по ЕСВ);Шахта им. Мельникова — 7 млн 744 тыс. грн (задолженность по ЕСВ).«Из-за долгов предприятий по ЕСВ люди не могут своевременно выйти на пенсию и вынуждены проходить судебные тяжбы для защиты своих прав. Нами разработан алгоритм действий для реагирования на такие массовые нарушения прав граждан. Сегодня мы отправили акты реагирования по Лисичанску, на протяжении месяца акты будут направлены по другим городам Луганской и Донецкой областей!», — резюмировал Павел Лисянский. Новости Региона - Сегодня, 14:44 47

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