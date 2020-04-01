Жителя Попасной задержали при попытке пронести маски, перчатки и антисептик родственникам в неподконтрольный Первомайск



Так, оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда на окраине населенного пункта Попасная на Луганщине остановили 43-летнего мужчину. Он тайком, в обход КПВВ, пытался пробраться в неподконтрольный Первомайск, где проживают его родственники.

С собой задержанный нес средства индивидуальной защиты — резиновые перчатки — 100 пар, защитные маски -100 пар и 4,5 литра антисептика, но не дойдя 300 метров до линии разграничения его остановили пограничники.

«Стоит отметить, что правонарушитель придерживался обязательного карантинного правила и находился на улице в маске», — сказано в сообщении.

На гражданина представителями фискальной службы составлен админпротокол «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО», товар стоимостью почти 5 тысяч гривен изъят.

Новости Региона - Сегодня, 14:43 17 Пограничники обнаружили нарушителя, который в обход КПВВ пытался попасть на неподконтрольную территорию с медицинским товаром, передает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.Так, оперативные сотрудники Луганского пограничного отряда на окраине населенного пункта Попасная на Луганщине остановили 43-летнего мужчину. Он тайком, в обход КПВВ, пытался пробраться в неподконтрольный Первомайск, где проживают его родственники.С собой задержанный нес средства индивидуальной защиты — резиновые перчатки — 100 пар, защитные маски -100 пар и 4,5 литра антисептика, но не дойдя 300 метров до линии разграничения его остановили пограничники.«Стоит отметить, что правонарушитель придерживался обязательного карантинного правила и находился на улице в маске», — сказано в сообщении.На гражданина представителями фискальной службы составлен админпротокол «Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО», товар стоимостью почти 5 тысяч гривен изъят.Новости Региона - Сегодня, 14:43 17

Метки: {keywords}