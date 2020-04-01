Представители разных национальностей участвуют в акции "Рука помощи" – Мирошниченко (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители разных национальностей принимают участие в акции "Рука помощи". Об этом в ходе состоявшейся сегодня встречи с волонтерами заявил председатель Народного Совета ЛНР, руководитель республиканского исполнительного комитета общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко."У нас образовалась интернациональная волонтерская бригада, потому что даже представители других государств, в частности, Демократической Республики Конго, присоединились к акции "Рука помощи". Это люди, небезразличные к той ситуации, с которой мы столкнулись", – отметил он.Присутствовавший на встрече общественный деятель, учредитель Культурного центра ЛНР в Демократической Республике Конго Жан Густав Мукади Мусаса рассказал, как присоединился к акции."Я узнал номер телефона, по которому можно обратиться, и предложил помощь, чтобы развозить волонтеров на своей машине. Я благодарен, что мне дали возможность участвовать в этом мероприятии, это то, что я делаю просто от души", – сказал общественник.Мирошниченко добавил, что "к акции присоединились и представители других народов, которые проживают на территории Луганской Народной Республики"."Общины, которые есть в нашем исторически интернациональном регионе, также присоединяются, помогают в рамках акции "Рука помощи", – отметил председатель Народного Совета."В ходе реализации акции будут вноситься какие-то поправки, возможно, прилагаться какие-то дополнительные усилия. Но на данном этапе процесс выстроен, люди отзываются, волонтеры работают. Я думаю, что единственной проблемой будет количество заявок и количество людей, которых мы будем задействовать. Не случайно было обращение главы ЛНР Леонида Пасечника именно к ОД "Мир Луганщине", как к самому крупному общественному движению в Республике. Так что задача стоит – будем выполнять", – сказал он.Ранее сегодня Мирошниченко заявил, что власти Республики готовы в случае необходимости оказать всестороннюю поддержку активистам ОД "Мир Луганщине", которые принимают участие в акции "Рука помощи".Координатор проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" Антонина Машкова ранее сообщала, что активисты движения в рамках стартовавшей 2 апреля акции "Рука помощи", по состоянию на 13 апреля, помогли более чем 100 жителям ЛНР, находящимся в изоляции из-за угрозы распространения коронавируса.Машкова отмечала, что активисты ОД "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" начали оказывать помощь в покупке продуктов и медикаментов оказавшимся в изоляции жителям ЛНР.Все желающие стать волонтерами акции могут записаться по горячей линии, на которую могут обращаться и нуждающиеся в помощи жители. Телефоны горячей линии:Также ОД "Мир Луганщине" обнародовало номера телефонов волонтеров из разных городов и районов ЛНР, участвующих в акции "Рука помощи".Ранее глава ЛНР поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР, по состоянию на 13 апреля, подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.14 апреля — Луганск