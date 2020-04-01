Луганский театр кукол продолжил проект "Искусство дома" записью телеверсий трех спектаклей (ФОТО)

Луганский академический театр кукол присоединился к культурологическому проекту "#Искусство дома" записью телеверсий трех спектаклей. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.Проект предполагает создание телевизионных версий концертов и спектаклей учреждений культуры Республики с последующей трансляцией в эфире телеканала "Луганск24" Государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) ЛНР. Реализация проекта началась 8 апреля в Луганской академической филармонии с записи концертной программы к 75-летию Великой Победы."Сегодня начинается второй этап нашего культурологического проекта. К этой акции присоединилось второе учреждение – Луганский академический театр кукол, начинаются съемки спектаклей. Мы надеемся, что все наши жители посмотрят, обязательно с детьми, так как репертуар направлен, в первую очередь, на деток, которые сейчас находятся на дистанционном обучении, поэтому немножко разбавим обучение хорошими добрыми сказками от нашего театра кукол", – рассказал начальник управления культуры и туризма Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР Сергей Рожков.Директор театра кукол, заслуженный работник культуры Украины Сергей Терновой рассказал, что работа в театре не прекращается даже в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции: "артисты продолжают репетиционный процесс, чтобы в дальнейшем радовать зрителей"."Мы активно трудимся, репетируем. У нас планируются записи трех спектаклей: сегодня будет "Красная шапочка", а затем "Колобок. Хлебобулочное происшествие" и "Муха-Цокотуха. Насекомо-party", – отметил руководитель учреждения культуры.Он рассказал, что артисты театра тяжело переживают отсутствие зрителей, которые в условиях самоизоляции не могут посещать спектакли."С горечью могу сказать, что нет у нас зрителя, нет детей, нет улыбок и аплодисментов, к которым мы привыкли. Это очень грустно, потому что артист без зрителя не может", – подчеркнул Терновой.Главный режиссер театра Валерий Середа пожелал зрителям "спокойствия, здоровья и веры в то, что все обязательно будет хорошо", и пригласил на страничку театра в социальных сетях, где постоянно будут проводиться разные конкурсы, "которые помогут скоротать время разлуки".Напомним, инициаторами культурологического проекта "#Искусство дома" выступили МКСМ и Министерство связи и массовых коммуникаций ЛНР.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР, по состоянию на 13 апреля, подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.14 апреля — Луганск