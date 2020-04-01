Боец ВСУ убил женщину, заподозрив ее в распространении вензаболеваний – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ застрелил женщину, которую заподозрил в распространении венерических заболеваний. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"В расположении девятого батальона 59-й бригады в населенном пункте Луганское в ходе распития спиртных напитков между военнослужащим и женщиной с низкой социальной ответственностью произошел конфликт на фоне выявления у 16 боевиков симптомов венерического заболевания. После словесной перепалки каратель Крайсюк вывел гражданку Когут на улицу и застрелил, после чего скрылся с оружием", - сообщил Осадчий.

"В настоящее время по данному факту командованием бригады проводится разбирательство, на месте происшествия работают следственные органы", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Он добавил, что в ближайшее время в расположение бригады ожидается прибытие комиссии штаба так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

14 апреля — Луганск