Украинского генерала задержали по подозрению в сотрудничестве с ФСБ

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов", - говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины задержала своего генерал-майора Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене, заключающейся в сотрудничестве с российскими спецслужбами, сообщила во вторник пресс-служба СБУ.Ведомство сообщило, что собрало достаточную доказательную базу того, что Шайтанов является агентом ФСБ, в том числе это подтверждают аудио и видеозаписи. Шайтанов в том числе якобы собирал и передавал российской стороне информацию об украинских военных в Донбассе, сотрудниках украинской спецслужбы.По данным ведомства, также Шайтанов, пользуясь своим служебным положением, получал развединформацию от старших и высших офицеров СБУ. В связи с этим спецслужба проведет расследование относительно утечки информации с ограниченным доступом.На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Генерал-майору инкриминируют статьи "Госизмена" и "Террористический акт".