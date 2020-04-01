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Отменены вывозные рейсы В«АэрофлотаВ» из Рима и Амстердама

root Сегодня, 17:4513Новости
Отменены вывозные рейсы В«АэрофлотаВ» из Рима и Амстердама

Вывозные рейсы российской авиакомпании «Аэрофлот» в Москву из Рима 15 апреля и Амстердама 16 апреля отменены, сообщило Минкомсвязи.
«Рейс № SU2419 Рим - Москва, 15 апреля 2020 - отменен... Рейс № SU2551 Амстердам – Москва, 16 апреля 2020 – отменен», – сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В другом Telegram-канале говорится, что «Статус рейса Бангкок – Владивовосток 15 апреля на онлайн-табло Международного аэропорта Владивостока только что сменился на отменен».
Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней домой планируется вернуть около 5 тыс. граждан России.

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