Столичная молодежная библиотека приглашает читателей присоединиться к онлайн-проектам

Луганская молодежная библиотека (ЛМБ) приглашает читателей присоединиться к проектам учреждения культуры в онлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, спорта и молодежи (МКСМ) со ссылкой на ЛМБ.

"Специалисты Луганской молодежной библиотеки предлагают посетить сайт, на котором размещена информация о работе библиотеки в удаленном режиме. Мы перешли в виртуальный формат, насколько могли. Сайт библиотеки предлагает лекции, мастер-классы, обзоры книг, онлайн-викторины, справки через интернет и многое другое", – говорится в сообщении.

В ЛМБ напомнили, что библиотека реализует проект "Колокольный звон нашей памяти" к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках проекта учреждение культуры предлагает вниманию всех желающих библиохронограф "Мероприятия ко Дню Победы".

"Будут представлены виртуальная книжная выставка "Дорогами Победы" и литературный видео-обзор "Память о войне нам книга оставляет". В литературном блоге "Читать не вредно. Вредно не читать!" к Международному дню освобождения узников фашистских лагерей размещено информационное сообщение "Помнить, нельзя забыть". В рубрике "Книги-юбиляры" готовится информация о произведениях Александра Твардовского "Василий Теркин" и Юрия Бондарева "Горячий снег", – рассказали в библиотеке.

Там добавили, что, кроме того, на сайте ЛМБ вниманию пользователей представлен электронный журнал "Память Вечного огня".

"Журнал содержит сведения об обелисках, скульптурных монументах, стелах, воинских захоронениях, которые увековечивают память о подвиге защитников Луганска в годы Великой Отечественной войны. Издание представлено в виде текстовой и графической информации. Помимо этого, сотрудники библиотеки готовят электронную игру-викторину "Им жить в названьях улиц", посвященную именам земляков-героев и участников Великой Отечественной войны в названиях луганских улиц", – пояснили в учреждении культуры.

В ЛМБ проинформировали, что в рамках фронтового кинотеатра "Из жизни кадр не выбросить" на сайте библиотеки будут представлены кадры военных кинохроник и отрывки из художественных фильмов о крупных сражениях Великой Отечественной войны.

"Читатели также получат возможность увидеть записанное интервью с Борисом Александровичем Соколовым, который был фронтовым оператором", – добавили в библиотеке.

"Кроме того, на сайте можно будет прослушать виртуальный музыкальный час "Музыка Великой Победы", посвященный великим музыкальным произведениям, которые стали подлинным украшением русской культуры. В него вошли отрывки из симфонических произведений Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Сергея Прокофьева", – отметили в учреждении культуры.

Напомним, по инициативе Министерства культуры, спорта и молодежи и Министерства связи и массовых коммуникаций в ЛНР реализуется культурологический проект "#Искусство дома". Он предполагает создание телевизионных версий концертов и спектаклей учреждений культуры Республики с последующей трансляцией в эфире телеканала "Луганск24" Государственной телерадиовещательной компании (ГТРК) ЛНР. Реализация проекта началась 8 апреля в Луганской академической филармонии с записи концертной программы к 75-летию Великой Победы. 14 апреля к проекту присоединился Луганский академический театр кукол записью телеверсий трех спектаклей.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

14 апреля — Луганск