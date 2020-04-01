В Луганске заявили, что зарегистрированы 16 случаев заболевания коронавирусом
Медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР, один пациент выздоровел и выписан.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«С диагностированным коронавирусом у нас сегодня 16 человек, один человек выписан уже с выздоровлением», — сказала она.
Как сообщалось ранее по состоянию на 13 апреля, были подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом. Красота и здоровье - Сегодня, 17:45 235
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«С диагностированным коронавирусом у нас сегодня 16 человек, один человек выписан уже с выздоровлением», — сказала она.
Как сообщалось ранее по состоянию на 13 апреля, были подтверждены 14 случаев заражения коронавирусом. Красота и здоровье - Сегодня, 17:45 235
Метки: {keywords}