В Луганске на Пасху не будут отменять комендантский час



«Мною лично принято решение не отменять комендантский час», — сказал Пасечник.

Он пояснил, что «это сделано с целью, дабы не создавать ажиотаж в церквях во время проведения службы».

«Действительно, на сегодняшний день недопустимо собирать в одном месте огромное количество людей, потому что мы знаем, что, несмотря на то, что активность коронавируса в общем-то, согласно имеющейся официальной информации, потихонечку идет на спад, все же на сегодняшний день эта инфекция представляет особую опасность, поэтому этого делать как минимум нежелательно», — отметил глава Республики.

«Поэтому категорически запретить ходить в церковь я не могу, но призываю всех, рекомендую всем смотреть службу, которая будет проводиться в ночь с субботы на воскресенье, по телевизору, для этого телевидение будет вести прямой репортаж и будет организован показ этой службы», — добавил Пасечник.

Напомним, комендантский час действует на территории ЛНР ежесуточно с 23.00 до 04.00. Политика - Сегодня, 17:22 196 Леонид Пасечник принял решение не отменять комендантский час в связи с празднованием православного праздника Пасхи.«Мною лично принято решение не отменять комендантский час», — сказал Пасечник.Он пояснил, что «это сделано с целью, дабы не создавать ажиотаж в церквях во время проведения службы».«Действительно, на сегодняшний день недопустимо собирать в одном месте огромное количество людей, потому что мы знаем, что, несмотря на то, что активность коронавируса в общем-то, согласно имеющейся официальной информации, потихонечку идет на спад, все же на сегодняшний день эта инфекция представляет особую опасность, поэтому этого делать как минимум нежелательно», — отметил глава Республики.«Поэтому категорически запретить ходить в церковь я не могу, но призываю всех, рекомендую всем смотреть службу, которая будет проводиться в ночь с субботы на воскресенье, по телевизору, для этого телевидение будет вести прямой репортаж и будет организован показ этой службы», — добавил Пасечник.Напомним, комендантский час действует на территории ЛНР ежесуточно с 23.00 до 04.00. Политика - Сегодня, 17:22 196

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