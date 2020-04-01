Из-за публикации в паблике В«Омбудсмен полицииВ» возбуждено уголовное дело

Владимир Воронцов. Фото https://vk.comСледственный комитет возбудил уголовное дело из-за публикации в паблике «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте», который создал бывший полицейский Владимир Воронцов. Утром к Воронцову пришли с обысками, затем его увезли на допрос в качестве свидетеля. С обысками также пришли к родителям его супруги.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).По данным следствия, 2 апреля 2020 года в 15 часов 30 минут на стене одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте» неустановленным лицом от имени пользователя «Владимир Воронцов» в открытом доступе в сети «Интернет» публично размещено под видом достоверного сообщение анонимного автора, содержащее заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а именно о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, в котором якобы 70 процентов заболевших коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку.Вместе с тем в указанном институте среди сотрудников и обучающихся института случаев заражения COVID-19 не выявлено, в медицинское учреждение информации о заболевании не поступало.Следственный комитет РФ