Под наблюдением у луганских медиков более 4 тыс. жителей. На обсервации — 100 человек, на самоизоляции более 3,8 тыс
Более четырех тыс. жителей ЛНР находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
Она напомнила, что медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР, один пациент выздоровел и выписан.
«Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести», — отметила министр.
«На сегодняшний момент более четырех тысяч человек находятся под наблюдением медиков на предмет наличия коронавирусной инфекции. Из самоизолированных на дому сегодня — 3 861 человек, в обсервационных отделениях находятся около 100 человек, в инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции — 56 человек», — проинформировала Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:00 33
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
Она напомнила, что медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР, один пациент выздоровел и выписан.
«Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести», — отметила министр.
«На сегодняшний момент более четырех тысяч человек находятся под наблюдением медиков на предмет наличия коронавирусной инфекции. Из самоизолированных на дому сегодня — 3 861 человек, в обсервационных отделениях находятся около 100 человек, в инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции — 56 человек», — проинформировала Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:00 33
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