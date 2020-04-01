Под наблюдением у луганских медиков более 4 тыс. жителей. На обсервации — 100 человек, на самоизоляции более 3,8 тыс



Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.

Она напомнила, что медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР, один пациент выздоровел и выписан.

«Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести», — отметила министр.

«На сегодняшний момент более четырех тысяч человек находятся под наблюдением медиков на предмет наличия коронавирусной инфекции. Из самоизолированных на дому сегодня — 3 861 человек, в обсервационных отделениях находятся около 100 человек, в инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции — 56 человек», — проинформировала Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:00 33 Более четырех тыс. жителей ЛНР находятся под наблюдением медиков с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.Она напомнила, что медики зарегистрировали 16 случаев заболевания COVID-19 в ЛНР, один пациент выздоровел и выписан.«Сегодня обследуем контактных, не исключено, что в последующие дни уже будут подтверждены и среди контактных случаи. Состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести», — отметила министр.«На сегодняшний момент более четырех тысяч человек находятся под наблюдением медиков на предмет наличия коронавирусной инфекции. Из самоизолированных на дому сегодня — 3 861 человек, в обсервационных отделениях находятся около 100 человек, в инфекционных отделениях с симптомами респираторной вирусной инфекции — 56 человек», — проинформировала Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 18:00 33

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