Сессии в вузах ЛНР проходят в дистанционном режиме - Минобразования (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦСессии в вузах Республики проходят в дистанционном режиме. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщила первый заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Долженко."Сейчас, у кого началась сессия, преподаватели дистанционно с ними связываются и дистанционно будет проходить завершение сессии. Ни о каком переносе экзаменов, сессий речи не идет. Так же будет продолжаться обучение до особого распоряжения", - сказала Долженко.Она отметила, что организация дистанционного обучения в вузах серьезных сложностей не вызвала, а для обеспечения выполнения требований учебных программ были скорректировали планы."Вчера было принято решение, что мы даем право вузам определиться своими указами, распоряжениями, как они будут проходить и практику, и завершение учебного года, и аттестацию, и экзамены, и сессию", - добавила первый замминистра."На сегодняшний день мы не говорим, как будет осуществляться итоговая аттестация. Сессия, которая проходит в некоторых вузах, это то, что касается мероприятий, проходящих до завершения учебного года. Это не выпускные, это промежуточная аттестация. Пока студенты просто готовят дипломные работы, к государственной итоговой аттестации, пока мы еще не определяем, как это будет. Выпускные все в июне. До июня мы будем смотреть на рекомендации, на ситуацию", - пояснила Долженко.Первый проректор Луганского национального аграрного университета (ЛНАУ) Николай Клипаков отметил, что дистанционное обучение в вузе практиковалось и ранее, что позволило оперативно переориентироваться на такой формат работы."Более сложная перспектива – это промежуточная аттестация или, как ее принято называть, экзаменационная сессия. Еще более сложно - это организация государственной итоговой аттестации, это госэкзамены и защиты выпускных квалификационных работ. Мы сейчас ведем активную подготовку. Промежуточную аттестацию или экзаменационную сессию мы планируем в основном организовать с помощью той же системы Moodle. Она позволяет гибко делать задания именно тестовые различной формы и сложности", - рассказал Клипаков.Он добавил, что на сегодняшний день в ЛНАУ прорабатываются варианты проведения защит дипломных работ и государственной итоговой аттестации, а студенты, как и планировалось, пройдут производственную на практику на аграрных предприятиях.Ректор Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ) имени Святителя Луки Александр Торба отметил, что применение вузом технологий дистанционного обучения также являлось одним из требований для получения аккредитации в РФ."Мы пересмотрели путем принятия решений на ученом совете, и наши ведущие профессора и преподаватели определились с тем, что в вузе сейчас необходимо пересмотреть календарно-тематические планы. Мы пересмотрели и максимально сдвинули программу освоения практических навыков на более поздний период", - сообщил Торба."Это время дает нам выигрыш в отработке теоретических навыков, которые важны и являются базовыми для студентов-медиков", - добавил он.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом.Ранее министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало сообщил, что Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве Республики приняла решение о продлении режима дистанционного обучения в учреждениях образования ЛНР до улучшения эпидемической ситуации.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти.Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.14 апреля — Луганск