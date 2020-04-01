Заболевшие COVID-19 жители ЛНР находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести

Заболевшие коронавирусной инфекцией жители ЛНР находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Об этом в ходе совещания с главой ЛНР Леонидом Пасечником сообщила министр здравоохранения Республики Наталия Пащенко."На сегодняшний день в стационарах ЛНР находятся 15 человек. Это все состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, температурящих и высокотемпературящих больных сегодня у нас не зарегистрировано. На искусственной вентиляции легких также больных у нас нет. Ситуация контролируема, лечение также контролируемо, препараты все в наличии", - сказала Пащенко."Пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью сегодня нет", - добавила она.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.14 апреля — Луганск