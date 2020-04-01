Дистанционный режим не повлиял на эффективность работы Народного Совета – Мирошниченко

Дистанционный режим работы депутатов и сотрудников Народного Совета ЛНР, частично введенный в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции нового типа, не повлиял на эффективность деятельности парламента. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил председатель Народного Совета, руководитель республиканского исполкома общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" Денис Мирошниченко."Часть работников Народного Совета находится, как это принято говорить, на "удаленке". Но мы постепенно к этому подошли, чтобы не нарушать тот рабочий процесс, который у нас выстроен. Мы проанализировали, как можем построить дистанционную работу так, чтобы это не повлияло на результаты", – отметил он.Мирошниченко подчеркнул, что "на эффективности работы это абсолютно не сказалось"."Пленарное заседание, которое состоялось в минувшую пятницу, – тому подтверждение. Я думаю, что в ближайшее время еще состоится пленарное заседание, где будет рассмотрен ряд проектов законов, которые, надеюсь, будут приняты как законы", – рассказал председатель Народного Совета."Понятно, что мы отказались от личных приемов, согласно рекомендациям, которые были даны. Но это не означает, что депутаты прекратили свою работу, они в режиме онлайн работают с теми обращениями, которые поступают. Все плановые мероприятия, предусмотренные графиком, выполняются", – добавил он.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.14 апреля — Луганск