Продукты и другие товары поступают в Антрацит и Красный Луч без ограничений

Продукты и другие товары первой необходимости поступают в Антрацит и Красный Луч без ограничений. Об этом в ходе совещания с главой ЛНР Леонидом Пасечником заявил первый заместитель председателя Правительства Республики Юрий Говтвин.Ранее чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците, за исключением специализированного, аварийного и транспорта по доставке пищевых продуктов в магазины. Данные меры не касаются пригородов Красного Луча и территории Антрацитовского района."Несмотря на введенные меры, промышленные предприятия этих городов работают в штатном режиме. В сложившейся ситуации жители обеспечены необходимыми продуктами питания и товарами первой необходимости. Все под контролем", - сообщил Говтвин.Он также заверил, что все необходимые товары для жизнеобеспечения в указанные города "доставляются без ограничений".Кроме того, первый зампред Правительства сообщил, что Министерством промышленности и торговли ЛНР совместно с администрациями городов и районов Республики осуществляется контроль в сфере ценообразования на товары первой необходимости, "что позволяет не допустить необоснованного повышения цен на товары этой группы"."В условиях повышенного спроса на продовольственные товары заявки на продукты выполняются в полном объеме", - добавил Говтвин.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 1,8 млн человек, из них более 113 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом.Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.14 апреля — Луганск