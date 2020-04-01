В Севастополе выявили новый случай коронавируса

"У нас сегодня еще один подтвердившийся случай коронавируса… Таким образом, в Севастополе восемь подтвержденных случаев, четыре выписаны, четверо в инфекционном отделении", - сказал Развожаев.

Число выявленных носителей коронавируса в Севастополе увеличилось до восьми. Об этом сообщил врио главы города Михаил Развожаев.По его словам, заразившийся мужчина приехал из Москвы и заразил свою мать."Сегодня подтверждён ещё один случай коронавируса в Севастополе. К сожалению, это пожилая женщина. Ее сын ездил в Москву, никому об этом не сказал. По предварительным данным - заразил пожилую маму, которая уже несколько дней находится в инфекционной больнице. Днем пришел ее анализ - с подтверждениям коронавируса.в ЂУдалось установить контактную группу, так называемую первую - это 6 человек. Сегодня они тоже будут госпитализированы в инфекционную больницу. И вторая группа 10 человек - находится на самоизоляции.в ЂМужчину, сына этой женщины, удалось найти только с сотрудниками полиции сегодня утром. Этот человек госпитализирован. Анализ на COVID-19 самого мужчины еще в обработке, но с большой долей вероятности диагноз коронавирус у него также будет положительным.в ЂНакануне я ввел самый возможный из всех жестких режимов контроля на постах. Проверка паспортов теперь обязательная, въезд и выезд из Севастополя - только по пропускам.в ЂСевастопольцы, очень прошу, берегите себя!" - рассказал Михаил Развожаев.