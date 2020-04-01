"Так вы, батенька, слабак и сопляк": На нытьё Навального Коц ответил анекдотом

"Сейчас в больницах вообще по долгу не держат. Из роддома на третий день выписывают. После серьёзной операции по удалению лишнего некачественного - через неделю. Дальше - забота поликлиники. Ну и, по поводу пациентов, которые якобы не желают выписываться. Не сомневаюсь, что Алексей бы держался за койку до последнего, но не все же такие упёртые. Есть и вменяемые люди", - иронично отметил он.

"А то разнылся, как в анекдоте: «Доктор, у меня слабость и насморк» - «Так вы, батенька, слабак и сопляк»", - иронично заметил он.

Оппозиционер Алексей Навальный попытался похайповать на теме коронавируса. Сначала он в Сети выказывал негодование из-за очередей из скорых, после стал возмущаться, что идущих на поправку отправляют по домам долечиваться.Корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, комментируя "нытьё" Навального, отметил, что подобная практика применяется не первый день.Коц напомнил об истории политика Георгия Фёдорова, который с недомоганием попал в больницу. По словам Фёдорова, он, озознав, что процентов 80 поступающих в больницы находятся в более тяжёлом состоянии, получил рекомендации врачей по дальнейшему лечению, а после подписал отказ и поехал домой.Приведя эту историю, Коц посетовал на "нудёж" Навального.источник