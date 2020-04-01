Синоптики ЛНР прогнозируют 15 апреля дневное похолодание до 2 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 15 апреля будет колебаться от 10 градусов выше нуля ночью до 2 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 14 апреля до 21.00 15 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно, ночью без существенных осадков, утром и днем осадки, преимущественно в виде дождя, местами сильные; ветер юго-западный с переходом днем на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 5-10, днем 2-7 градусов тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 6-8 градусов, днем – 3-5 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 5 до 7 градусов выше нуля ночью и плюс 3-5 градусов днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 6-8 градусов ночью до 2-4 градусов тепла днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 15 апреля метеорологи отмечали в 1939 году – минус 8,7 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1940 и 1962 годах и составляла плюс 24,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 15 апреля – 05.01, время захода – 19.48. Продолжительность светового дня составит 14 часов 47 минут.

По предварительному прогнозу, 16 апреля осадков не ожидается, ночью местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки от нуля до минус 3 градусов, днем температура воздуха повысится на 4-6 градусов; днем местами ожидаются порывы западного ветра до 15-20 м/с. Ночью 17 апреля пройдет небольшой дождь, днем без осадков, в течение суток ожидаются порывы западного ветра до 17-22 м/с; температурный фон незначительно повысится.

14 апреля — Луганск