Официальные курсы доллара США, евро и гривны к рублю РФ, действующие в ЛНР с 15 апреля
Государственный банк Луганской Народной Республики информирует о том, что с 15 апреля 2020 года на территории ЛНР действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
73,3150 рубля
1 ЕВРО
80,1186 рубля
10 украинских гривен
26,9888 рубля
14 апреля — Луганск
1 доллар США
73,3150 рубля
1 ЕВРО
80,1186 рубля
10 украинских гривен
26,9888 рубля
14 апреля — Луганск
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