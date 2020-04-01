В Луганске рассказали о состоянии больных коронавирусной инфекцией
Заболевшие коронавирусной инфекцией жители ЛНР находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«На сегодняшний день в стационарах ЛНР находятся 15 человек. Это все состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, температурящих и высокотемпературящих больных сегодня у нас не зарегистрировано. На искусственной вентиляции легких также больных у нас нет. Ситуация контролируема, лечение также контролируемо, препараты все в наличии», — сказала Пащенко.
«Пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью сегодня нет», — добавила она. Красота и здоровье - Сегодня, 22:32 179
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«На сегодняшний день в стационарах ЛНР находятся 15 человек. Это все состояние у людей средней тяжести и легкой степени тяжести, температурящих и высокотемпературящих больных сегодня у нас не зарегистрировано. На искусственной вентиляции легких также больных у нас нет. Ситуация контролируема, лечение также контролируемо, препараты все в наличии», — сказала Пащенко.
«Пациентов с выраженной дыхательной недостаточностью сегодня нет», — добавила она. Красота и здоровье - Сегодня, 22:32 179
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