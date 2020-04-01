Правительство ЛНР из-за угрозы COVID-19 продлило временную отмену льгот на проезд

Правительство ЛНР с целью предотвращения распространения коронавируса внесло изменения в свое постановление, которым продлило временную отмену права на льготный проезд в пассажирском транспорте общего пользования для всех категорий граждан.

Данными изменениями в постановление продлена до особого решения временная отмена права льготного проезда в пассажирском транспорте общего пользования для всех категорий граждан, в том числе для учащихся 1-11 классов и пенсионеров.

Напомним, сегодня на очередном заседании Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве (ЧСПК) Луганской Народной Республики приняла решение об усилении строгого режима самоизоляции в Первомайске.

Ранее ЧСПК решила прекратить транспортное сообщение с Первомайском из-за COVID-19, а также ввела ограничение на передвижение людей и транспорта в Красном Луче и Антраците.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило два млн человек, из них более 135 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

17 апреля — Луганск