В России создали резерв из 10 тысяч военных для борьбы с коронавирусом

«В Вооружённых силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации... В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10,12 тыс. человек личного состава», — цитирует министра РИА Новости.

Фото: © Пресс-служба Совета Федерации РФМинистр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.По словам Шойгу, Вооружённые силы России «готовы к выполнению задач».