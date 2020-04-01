В России создали резерв из 10 тысяч военных для борьбы с коронавирусом
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Вооружённые силы страны создали резерв из 10 тыс. военных и 3,5 тыс. единиц техники для помощи регионам в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает RT.
«В Вооружённых силах создан резерв для оказания помощи субъектам Российской Федерации... В войсках для решения поставленных задач имеется более 3,5 тыс. единиц специальной техники и 10,12 тыс. человек личного состава», — цитирует министра РИА Новости.
По словам Шойгу, Вооружённые силы России «готовы к выполнению задач».
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