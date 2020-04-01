Врач рассказала, как не "принести" коронавирус с улицы в квартиру

"Можно поместить ее на балкон на пару часов. Для походов на улицу лучше всего использовать вещи с длинными рукавами, которые закрывают как можно больше участков тела", — отметила собеседница портала.

"Изопропиловым спиртом необходимо обработать все, чего касался человек, когда заходил домой. Важно протереть телефон, банковскую карту и ключи. Для них следует приготовить отдельный контейнер, который всегда будет стоять в прихожей", — продолжила медик.

Фото: © РИА Новости / Владимир АстапковичСоблюдение мер предосторожности и несложных правил гигиены после похода на улицу поможет минимизировать риск заражения коронавирусом и проникновения инфекции в дом, заявила порталу Mosregtoday.ru заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина, передает РИА Новости.По ее словам, у входа в квартиру следует положить пропитанную хлорсодержащим раствором тряпку, чтобы очищать обувь от грязи без помощи рук. Она добавила, что стирать ее после каждого использования не нужно. Хлор можно заменить альтернативными веществами, например белизной, сказала врач.После этого человек должен снять перчатки и маску, не дотрагиваясь до открытых участков кожи. Медицинские изделия надо выбросить в отдельный пакет, плотно его завязав. Многоразовую маску или перчатки после каждого использования необходимо прокипятить и прогладить утюгом.Затем снимается верхняя одежда — ее следует вывернуть наизнанку и повесить отдельно.Следующий шаг — обработка сумки с продуктами. Для этого подойдет антисептик или 60-процентный изопропиловый спирт. Пакеты после этого стоит протереть салфеткой и выкинуть ее.Фомина обратила внимание, что в период эпидемии дамская сумочка — не лучший вариант для похода в магазин, так как впоследствии ее сложно продезинфицировать.Купленные продукты Фомина посоветовала поштучно мыть с мылом. Она добавила, что сейчас стоит приобретать только герметично запакованные товары, а от кондитерских изделий на развес на время отказаться.Тем, кто носит очки, врач порекомендовала мыть их водой с мылом или протирать салфетками, пропитанными спиртосодержащей жидкостью.Пандемия коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более двух миллионов случаев COVID-19, из них 135 тысяч пациентов скончались. В России выявили уже свыше 32 тысяч больных, 273 человека умерли, около двух с половиной тысяч выздоровели.Источник