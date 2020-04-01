Синоптики прогнозируют 18 апреля в ЛНР до 15 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 18 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 17 апреля до 21.00 18 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ветер западный и северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, местами на поверхности почвы заморозки до минус 3, днем плюс 10-15 градусов", - прогнозируют синоптики.

По предварительному прогнозу, 19 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 3, днем плюс 8-13 градусов. 20 апреля – облачно, временами дождь, температура воздуха ночью и днем 5-10 градусов тепла.

17 апреля — Луганск