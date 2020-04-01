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Сколько в Луганске стоит «пасхальная корзина»

verter Вчера, 21:3038Новости
Сколько в Луганске стоит «пасхальная корзина»
В Луганске озвучили стоимость набора продуктов, которые обычно входят в «пасхальную корзину»
В данный пасхальный набор входят килограммовый кулич, десяток яиц, по полкилограмма творога, твердого сыра, сливочного масла, сала, колбасы и буженины, баночка хрена и бутылка кагора.
В Луганске такой продуктовый набор можно приобрести за 1361 руб.
В частности, два полукилограммовых кулича обойдутся жителям Луганска в 200 руб., десяток яиц стоит 58 руб., полкилограмма творога — 50 руб., сыра — 175 руб., сала — 110 руб., сливочного масла — 120 руб., колбасы — 170 руб., буженины — 260 руб., баночка хрена — 33 руб., бутылка кагора — 185 руб. Экономика - Сегодня, 20:46 59

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