МИД Чехии направил России ноту из-за демонстраций перед генконсульством

"Представители полиции, охраняющей здание, предприняли против демонстрантов меры, задержав и оштрафовав одного из них. К сожалению, полиция не проинформировала генерального консула о своих действиях и разрешении инцидента. В связи с этим в МИД России была направлена официальная нота", - заявила Зузана Штихова.

Фото: globallookpress.comМинистерство иностранных дел Чехии направило в российское внешнеполитическое ведомство ноту из-за демонстрации, которая состоялась накануне в Петербурге перед зданием генконсульства страны, передает РИА Новости.Как сообщила официальный представитель МИД Чехии Зузана Штихова, участники манифестации развернули транспарант с нецензурными надписями и подожгли дымовые шашки.Ранее подобный инцидент произошел перед зданием посольства Чехии в Москве, после чего российского посла в Праге Александра Змеевского вызвали к министру иностранных дел Чехии Томашу Петршичеку, а в МИД России направили ноту.Оба происшествия связаны со сносом в чешской столице памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал войсками, освободившими 9 мая 1945 года Прагу.Власти района Прага-6, где находился монумент, демонтировали его 3 апреля. По словам главы района Ондржея Коларжа, памятник передадут в музей истории ХХ века.Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Главном следственном управлении СК возбудили уголовное дело о публичном осквернении символов воинской славы России.