В Москве умер 21 пациент с коронавирусом
В столице за сутки умер 21 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб, передает РИА Новости.
Скончавшимся было от 34 до 91 года. Почти все они имели сопутствующие болезни.
"Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом", — говорится в сообщении.
Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число зараженных превысило два миллиона, более 140 тысяч пациентов скончались.
В России количество заболевших достигло 32 тысяч, при этом около 2,5 тысячи больных выздоровели.
Власти призвали соблюдать все меры предосторожности: носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Кроме того, во многих регионах ввели пропускной режим, чтобы снизить распространение коронавируса.
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