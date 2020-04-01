В Москве умер 21 пациент с коронавирусом

"Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро страдали сахарным диабетом", — говорится в сообщении.

Фото: © Илья Питалев / РИА НовостиВ столице за сутки умер 21 пациент с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб, передает РИА Новости.Скончавшимся было от 34 до 91 года. Почти все они имели сопутствующие болезни.Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. По последней информации Всемирной организации здравоохранения, число зараженных превысило два миллиона, более 140 тысяч пациентов скончались.В России количество заболевших достигло 32 тысяч, при этом около 2,5 тысячи больных выздоровели.Власти призвали соблюдать все меры предосторожности: носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию. Кроме того, во многих регионах ввели пропускной режим, чтобы снизить распространение коронавируса.