Полиция задержала бойца ВСУ, дезертировавшего после убийства женщины – Народная милиция

Полицейские задержали военнослужащего ВСУ, дезертировавшего из зоны проведения так называемой "операции объединенных сил" после убийства женщины в поселке городского типа Луганское. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Осадчий сообщал, что военнослужащий 59 бригады ВСУ застрелил женщину, которую заподозрил в распространении венерических заболеваний. Жители Луганского организовали пикет с требованием выдать им трех военнослужащих ВСУ, причастных к убийству женщины. В ходе следственных действий по поиску причастных к убийству, сотрудниками СБУ и военной прокуратуры был вскрыт канал поставки волонтерами в 59-ю отдельную мотопехотную бригаду алкогольной продукции под видом гуманитарной помощи.

"Нам стали известные новые подробности продолжающихся в 59-й бригаде следственных мероприятий по факту убийства 13 апреля мирной жительницы населенного пункта Луганское. Самовольно оставивший расположение части старший солдат Краснюк был задержан сотрудниками полиции в населенном пункте Чутово Полтавской области", - сообщил Осадчий.

Он рассказал, что "во время допроса задержанного установлено, что последними видевшими живой гражданку Когут накануне убийства были солдаты Гальвита и Нечипоренко".

"Со слов Краснюка, прибыв для выяснения отношений с гражданкой Когут, он увидел выходящих из дома сослуживцев - солдат Гальвита и Нечипоренко, дождавшись их убытия, зайдя в дом, обнаружил её уже без признаков жизни. Испугавшись стать главным подозреваемым на фоне имеющихся разногласий и отсутствии свидетелей, а также имеющейся ранее судимостью, Краснюк принял решение скрыться с места происшествия", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 апреля — Луганск