ВСУ препятствовали работе беспилотника миссии ОБСЕ у Золотого – Народная милиция

Киевские силовики с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе Золотого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Боевики 30-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое-4 Попаснянского района осуществляли подавление каналов управления беспилотного летательного аппарата миссии ОБСЕ с применением станции помех "Буковель-АД" мобильной группы 306-го батальона РЭБ", - проинформировал Осадчий.

Он добавил, что наблюдатели ОБСЕ были вынуждены прекратить наблюдение и посадить беспилотник.

Ранее Осадчий сообщал, что ВСУ развернули на линии соприкосновения комплексы РЭБ для подавления каналов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) СММ ОБСЕ, а также препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов СММ ОБСЕ в районах села Новозвановка и поселка городского типа Троицкое.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

18 апреля — Луганск