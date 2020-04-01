Молодежные активисты запустили акцию "Бессмертный полк онлайн 2020"

Активисты проекта #MediaГвардия и студенты Луганской академии внутренних дел (ЛАВД) имени Эдуарда Дидоренко запустили республиканскую интернет-акцию "Бессмертный полк онлайн 2020". Об этом сообщили в "MediaГвардии".

"День Победы в Великой Отечественной войне в нашей Республике - это день нашей славы и памяти о миллионах погибших, перед которыми мы в неоплатном долгу. День, когда каждый человек мог сделать бессмертным подвиг своих предков, став в ряды "Бессмертного полка" с фотографией своего героя в руках", - говорится в сообщении.

В движении отметили, что в этом году из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции шествие "Бессмертного полка" 9 мая, скорее всего, не состоится.

"Именно поэтому активисты проекта #MediaГвардия совместно со студентами Луганской академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко 17 апреля 2020 года запустили интернет-акцию "Бессмертный полк онлайн 2020", в которой каждый желающий может принять участие и почтить память своих родственников без угрозы для здоровья", - сообщили в проекте.

"К сожалению, наши герои уходят из жизни, но подвиг их будет вечен! Мы приняли решение рассказать о подвигах тех, кто уже не с нами, наших предков, которые, каждый на своем месте – кто-то на передовой, а кто-то в тылу, кто-то в подполье – приближал нашу великую Победу", – отметила координатор проекта #MediaГвардия Анастасия Иванюк.

Все желающие принять участие в акции могут поделиться фотографиями или видеорассказом о своем герое в социальных сетях под хештегом #БессмертныйПолкОнлайнЛНР, #мойполкдомаЛНР, #ПобедуНеОтнятьЛНР.

"Рассказы и видеорассказы принимаются до 31 мая 2020 года. Лучшие рассказы будут отмечены символическими призами", - говорится в сообщении.

Ранее с призывом к жителям принять участие в акции "Бессмертный полк" дистанционно обратилось общественное движение (ОД) "Луганский экономический союз".

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что власти ЛНР в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа примут решение о проведении в Республике парада в честь 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне ближе к 9 мая.

Напомним, в 2019 году более 60 тыс. жителей Луганщины приняли участие в шествии "Бессмертного полка", прошедшего в центре Луганска в рамках празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 2,1 млн человек, из них более 142 тыс. скончались. Случаи заболевания COVID-19 выявлены на Украине и в России. В ЛНР подтвержден 21 случай заражения коронавирусом.

Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ЛНР приняла, а затем продлила действие ряда решений по предотвращению распространения коронавируса нового типа на территории Республики, в том числе – о закрытии предприятий общественного питания, ряда заведений и учреждений, переходе учреждений образования ЛНР с 30 марта на дистанционное обучение, отмене льгот на проезд в транспорте общего пользования, а также приостановила работу объектов торговли непродовольственными товарами. С целью недопущения распространения на территории ЛНР COVID-19, а также во исполнение указа главы ЛНР "О введении режима повышенной готовности" и указа главы ЛНР "О некоторых вопросах, связанных с режимом повышенной готовности" приостановлены или осуществляются по электронной очереди личные приемы граждан в центральных и местных органах власти. Кроме того, Народный Совет ЛНР ужесточил ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.

18 апреля — Луганск