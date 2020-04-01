Общественники и писатели к Пасхе доставили нуждающимся более двух тыс. куличей (ФОТО)

Фото: Марина Сулименко / ЛИЦПредставители Общественной палаты (ОП) и Союза писателей (СП) ЛНР в рамках акции "Пасхальные встречи" доставили в прифронтовые населенные пункты более двух тысяч куличей. Об этом ЛИЦ сообщил глава комиссии по вопросам развития культуры, образования и науки Общественной палаты ЛНР, председатель правления СП ЛНР Глеб Бобров.В акции, проходившей по благословению Высокопреосвященнейшего Митрофана, митрополита Луганского и Алчевского, приняли участие небезразличные граждане России, луганские писатели, общественники, представители руководства Республики. Благодаря их совместным усилиям куличи были переданы приходам и поселкам прифронтовых территорий, а также инвалидам и нуждающимся.ПИСАТЕЛИ БЕЗ ГРАНИЦНачало проекту было положено в начале декабря прошлого года, когда в рамках доставки книг в прифронтовой Кировск в Луганск в очередной раз прибыл руководитель гуманитарного проекта #КнигиДонбассу, член Союза писателей (СП) ЛНР и России, московский литератор Вадим Комкин. Тогда он предложил руководству Общественной палаты Республики, а в середине декабря 2019 года московские коллеги подтвердили свою готовность реализовать совместные проекты, намеченные на 2020 год."Пасхальные встречи" были лишь одной акцией в этом графике, увязанном с поставками уже отобранных партий книг, однако все планы спутала эпидемия коронавируса."Все три партии книг, собранные для детских библиотек прифронтовых Первомайска и Кировска, а главное библиотечка православной литературы для Первомайской воскресной школы, собрать которую оказалась более чем не просто, из-за Covid-19 на неопределенное время застряли в московском магазине на Арбате. Но если книги могут спокойно полежать в Москве, то пасхальные мероприятия жестко привязаны к дате главного христианского праздника, и надо было как-то решать вопрос", - рассказал Бобров."Комкин согласовал его с нашим постоянным партнером - российским военным писателем, историком, крупнейшим российским специалистом в теме советско-финской войны, директором Военного музея Карельского перешейка, расположенного в Санкт-Петербурге, Баиром Иринчеевым. Он организовал сбор средств, и вместе с Вадимом Борисовичем (Комкиным) собрали сумму в 58 тысяч рублей, которую прямым платежом перечислили "Луганск-Ниве". Депутат Народного Совета ЛНР, председатель наблюдательного совета публичного акционерного общества "Луганск-Нива" Зинаида Гавриловна Наден, как и обещала, четко выполнила этот заказ, выделила на два дня спецтранспорт и сделала более чем серьезную скидку", - подчеркнул представитель Общественной палаты ЛНР.МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТРазвоз куличей начался в Страстную пятницу."За два дня мы развезли пасхальные куличи в целый ряд самых разнообразных приходов, организаций и населенных пунктов, включая и наиболее страдающие от украинской агрессии прифронтовые территории", - отметила советник главы Республики Марина Филиппова."Это и Луганский центр реабилитации инвалидов, и общественная организация "Путь добра", занимающаяся проблемами детей-инвалидов. Завезли куличи в детскую больницу № 1 Луганска и храм Святого Александра Невского. Конечно же, привезли куличи в Свято-Вознесенский мужской монастырь, что в селе Хорошее. С его настоятелем, архимандритом Иоанном, у нас тесные рабочие отношения. Надеюсь, когда закончится карантин, наши общественники на постоянной основе повезут сюда экскурсии школьников", - сказала Филиппова."Конечно, не обошли вниманием общину храма Андрея Первозванного в прифронтовом поселке Фрунзе. Передали куличи жителям города Кировска, поселков Донецкий и села Голубовское. В Алчевске куличи переданы для прихожан Свято-Георгиевского храма, многодетных семей и центра реабилитации детей. Также в Алчевске передали куличи для представителей закрытого на карантин Первомайска и села Калиново. Кроме того, не забыли и Лутугинский район – поселки Георгиевска, Роскошное, Первозвановка и, разумеется, общину Лутугинского храма", - уточнила она.ДОБРА, МИРА, РАДОСТИ!"Главное – совместная акция "Пасхальные встречи" связала людей между собой и показала, что мы все одинаково хотим добра, мира, праздника и радости. Что мы готовы протянуть друг другу руку помощи и поддержать в трудную минуту. Общественники, писатели, пекари, священнослужители, администрации территорий – единым фронтом решили эту задачу в нынешних, отягощенных коронавирусом, непростых условиях, и наглядно донесли эту доброту до каждого. Это наше наглядное и всеобщее пожелание мира и добра. То, чего больше всего ждут сегодня жители нашей Республики", - сказала Филиппова.В свою очередь председатель ОП ЛНР подчеркнул главную составляющую совместной акции."Акция "Пасхальные встречи" продемонстрировала самое важное – консолидацию общественных и гражданских сил. Мы все в который раз увидели, что Россия с нами, не только, как государство, но и как народ, как сотни и тысячи неравнодушных граждан. И это в очередной раз показывает, что Россия своих не бросает!" - подытожил председатель Общественной палаты ЛНР Алексей Карякин.18 апреля — Луганск