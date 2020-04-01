Молодая дизайнер показала, как выглядели бы в наши дни Цезарь, Наполеон, Анастасия Романова, Мона Лиза и другие

А вы знаете, что Наполеон вовсе не был низеньким? В учебниках принято писать, будто его рост – 157 см., но ошибка закралась из-за того, что французские дюймы были больше британских. Вот и изображают теперь Бонапарта коротышкой в кино и на рисунках. Хотя 169 сантиметров – уже самый обычный рост по тем временам. Поэтому мне так понравился проект 29-летней дизайнера и художницы, показывающей, как известные исторические личности выглядели бы в наше время. Тем более, она всё делает классно и со вкусом.Наполеон Бонапарт, знаменитый полководец и император ФранцииБлагодаря Бекке Саладин из Далласа многие иначе представили себе того же Наполеона, Марию-Антуанетту, Юлия Цезаря или великую княжну Анастасию Романову. Что мне нравится, так это то, как ответственно дизайнер относится к своей работе. Она не рисует нечто по мотивам сохранившихся портретов, а занимается полноценной реконструкцией: изучает доступные визуальные материалы, читает описания своих героев в исторической литературе. А потом наступает время Photoshop-магии.Великая княжна Анастасия Романова, четвёртая дочь Николая IIСаладин не просто восстанавливает образы, а осовременивает их. Это значит, что вы могли бы запросто наткнуться на нарисованного ей Бенджамина Франклина на улице и пройти мимо, думая, блин, где я его видел? А видели вы его на 100-долларовой купюре (и, кстати, вопреки распространенному заблуждению, Франклин никогда не был президентом США).А вот освободитель американских рабов Авраам Линкольн был президентом. 16-м по счетуБекка завела аккаунт «Королевские особы сегодня» в Instagram чуть больше года назад, а сейчас у него 200 тысяч подписчиков. «Моя цель – заинтересовать людей историей и показать, что люди прошлого сталкивались со схожими проблемами и радостями, что и мы сегодня», - говорит дизайнер. – Мне часто пишут, что благодаря моим работам кто-то стал больше читать об известных людях из других столетий. Этого я и добиваюсь».Царица Нефертити, великая жена египетского фараона ЭхнатонаПроще всего Бекке работать, когда есть хороший, детальный портрет, куда труднее – если скульптура или маска. Но трудности её не пугают, ведь в её иллюстрациях есть место и для фантазии. Девушка часто дорисовывает недостающие детали, тени, корректирует прическу и цвет глаз. Но делает всё не абы как, а с вниманием и вкусом. Смотрите сами и делитесь впечатлениями в комментариях.Королева Франции Мария-Антуанетта, хорошо известная по приписываемой ей фразе в адрес бедняков: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!»Гай Юлий Цезарь – знаменитый древнеримский полководец и пожизненный диктатор Римской республики. Правда, правил недолго – помните знаменитое «И ты, Брут?»Писательница Джейн Остин, самый известный роман которой – «Гордость и предубеждение» (1813) экранизировали много раз.Бенджамин Франклин – политический деятель, дипломат, изобретатель, один из отцов-основателей США. Он же, кстати, изобрел громоотвод и получил патент на... кресло-качалку.Госпожа Лиза дель Джокондо, жена торговца шелком.Александр Македонский – один из величайших полководцев в истории, мечтавший завоевать мир. А ведь совсем юный был. Ушел в неполных 33 года.Английский король Генрих VIII, правивший в XVI веке. В популярной культуре известен по истории со своими шестью женами, из которых с двумя он развёлся, а еще двух устранил, обвинив в предательстве.Вот, кстати, Анна Болейн, вторая супруга короля Англии Генриха VIII. Её печальная судьба лежит в основе многих фильмов (включая «Ещё одна из рода Болейн») и даже оперы.источник