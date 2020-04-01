У пассажира поезда "Москва вЂ“ Симферополь" заподозрили коронавирус

"Проведены мероприятия на железнодорожном вокзале Симферополя. Поступила информация, что в вагоне московского поезда едет пассажир, у которого отмечается превышение температуры тела. Это выявлено в результате анонимного сообщения, поступившего от одного из пассажиров поезда. При заполнении анкеты этот человек подтвердил, что находился в контакте с лабораторно подтвержденным случаем коронавирусной инфекции… Этот гражданин помещен в инфекционное отделение городской больницы и проходит все мероприятия по медицинскому наблюдению за контактными лицами", - сказала Пеньковская на заседании республиканского оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Фото: © РИА Новости / Илья ПиталевПассажир с подозрением на коронавирусную инфекцию госпитализирован из поезда, прибывшего в Симферополь из Москвы, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает РИА Новости.По ее словам, дополнительно уточнено местонахождение всех лиц, которые находились в вагоне поезда. Они все переданы под медицинское наблюдение. Речь идет об 11 человеках: пассажиры и проводники вагона и сотрудники транспортной полиции, которые сопровождали поезд.По последним данным, в Крыму зарегистрировано 43 случая заражения коронавирусом, 22 человека выздоровели, в Севастополе - 12 случаев, из больниц выписано пятеро. Режим всеобщей самоизоляции в двух субъектах продлен до 30 апреля включительно. Улицы патрулируют сотрудники полиции и Росгвардии. Разрешена работа предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости.