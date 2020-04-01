Глава ДНР обязал граждан носить маски в магазинах и транспорте в связи с угрозой COVID-19

«(Обязать) граждан соблюдать масочный режим в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых расположены торговые объекты, а также в транспортных средствах общего пользования», – говорится в тексте указа, который был подписан 17 апреля и вступил в силу с момента опубликования.

Глава ДНР Денис Пушилин на время действия режима повышенной готовности обязал всех жителей Республики носить защитные маски при посещении объектов торговли и в общественном транспорте. Об этом говорится в указе под номером 96, опубликованном сегодня на сайте руководителя государства, передает ДАН.Напомним, что согласно указу №57 Главы ДНР Дениса Пушилина в Республике с 14 марта введен режим повышенной готовности для противодействия распространения коронавирусу. Позже, 2 апреля, когда в ДНР были диагностированы первые случаи заражения, были приняты дополнительные превентивные меры, включая обязательное социальное дистанцирование на расстояние не менее одного метра в общественных местах.