Самый высокий класс пожарной опасности объявлен в Республике с 19 апреля
Центр гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР объявил с 19 апреля в Республике самый высокий, пятый класс пожарной опасности.
"19 апреля местами по территории Республики ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности – 5-й класс", - предупреждают синоптики.
Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.
18 апреля — Луганск
"19 апреля местами по территории Республики ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности – 5-й класс", - предупреждают синоптики.
Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существует пять классов пожарной опасности:
1-й класс – очень малая пожарная опасность,
2-й класс – малая пожарная опасность,
3-й класс – средняя пожарная опасность,
4-й класс – высокая пожарная опасность,
5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.
18 апреля — Луганск
Метки: {keywords}