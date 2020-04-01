В Луганской области за сутки 15 новых заболевших коронавирусом. Всего в области 24 инфицированных



Об этом сообщил в ФБ глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: четыре новых диагноза COVID-19 подтверждены в Варваровке, один — в Рубежном. Пятеро заболевших — контактные лица из Лисичанска. Еще пять — больные пневмонией, которых проверили на наличие коронавируса: три человека из Старобельска, один — из Северодонецка, один — из Беловодска. Новости Региона - Сегодня, 19:11 59 На сегодняшний день в Луганской области 24 случая заболевания коронавирусом. Новые случаи выявлены в Северодонецке, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района.Об этом сообщил в ФБ глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.Среди них контактные лица второго уровня из числа госпитализированных ранее жителей Рубежного: четыре новых диагноза COVID-19 подтверждены в Варваровке, один — в Рубежном. Пятеро заболевших — контактные лица из Лисичанска. Еще пять — больные пневмонией, которых проверили на наличие коронавируса: три человека из Старобельска, один — из Северодонецка, один — из Беловодска. Новости Региона - Сегодня, 19:11 59

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