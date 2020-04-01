В Москве приземлился самолет с медицинскими масками из Узбекистана

"В составе груза, прибывшего в аэропорт Шереметьево, — медицинские маски", — отметили в секретариате.

Фото: РИА НовостиСамолет из Узбекистана с гумпомощью в виде медицинских масок и медицинской марли приземлился в Москве, сообщили РИА Новости в секретариате вице-премьера Алексея Оверчука.Всего России будет передано пять миллионов медицинских масок и медицинская марля.В аэропорту самолет встречали представители посольства Узбекистана и Министерства экономического развития России.