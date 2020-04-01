Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На Украине создали Фонд по борьбе с коронавирусом

root Вчера, 20:1541Новости
На Украине создали Фонд по борьбе с коронавирусом
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT.
«Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Фонд борьбы с коронавирусом получит 64,7 млрд гривен (более $2,3 млрд. — RT) на «первоочередные и приоритетные» задачи по борьбе с COVID-19.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: