Обращение главы ЛНР Леонида Пасечника

Дорогие соотечественники!

Для каждого из нас 9 Мая – священное событие, которое мы ждем всегда с нетерпением и готовимся заранее. Но жизнь вносит свои коррективы и нам приходится учитывать и своевременно реагировать на все обстоятельства.

В этом году запланированные масштабные празднества по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поставил под угрозу невидимый, но крайне опасный враг – коронавирус. Риски распространения смертоносного вируса чрезвычайно высоки, и мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан, а тем более здоровьем и жизнью уважаемых ветеранов. Учитывая всю серьезность ситуации, мы вынуждены перенести проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, на более поздний срок.

Хочу подчеркнуть, что мы ни в коем случае не отменяем празднование 75-й годовщины Великой Победы, не отменяем парад и акцию "Бессмертный полк", а переносим. И как только угроза отступит, обязательно проведем все запланированные мероприятия в нынешнем году. И сделаем это в один день с Россией, ведь мы одна большая русская семья, у нас одни корни, одна история, и Победа у нас одна на всех.

Конечно же, для нас День Победы это именно 9 мая. И я уверен, что, несмотря на невозможность отпраздновать этот день традиционно, в каждой семье, в каждом доме обязательно будут вспоминать и чествовать героев – победителей Великой Отечественной войны.

И самое главное, наши ветераны не останутся в стороне. С нашей стороны будет сделано все необходимое для того, чтобы они чувствовали заботу и благодарность.

Уважаемые земляки, берегите себя и своих близких!

Будьте здоровы!

Глава Луганской Народной Республики

Леонид Пасечник

18 апреля — Луганск