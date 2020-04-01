Синоптики прогнозируют 19 апреля в ЛНР до 13 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 19 апреля будет колебаться от нуля градусов ночью до 13 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 18 апреля до 21.00 19 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем без существенных осадков, ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль – 5 градусов тепла, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки до минус 3, днем плюс 8-13 градусов", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит плюс 1-3 градуса, днем – 11-13 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается от 2 до 4 градусов выше нуля ночью и плюс 10-12 градусов днем.

По предварительному прогнозу, 20 апреля будет облачно, временами дождь, температура воздуха ночью и днем 5-10 градусов тепла. 21 апреля – облачно, днем слабый дождь, температура воздуха ночью плюс 1-6 градусов, днем 8-13 градусов выше нуля.

18 апреля — Луганск