В Лисичанске простые жители начали акцию #підтримай
В Лисичанске представители общественных организаций начали акцию #підтримай.
17 апреля 14 многодетных семей Лисичанска получили продуктовые наборы (крупы, овощи, тушенку, масло) и паски. Наборы были собраны представителями ГО «Сприяння розвитку Лисичанська».
Об этом на своей странице в Фейсбук написала Юлия Машута, депутат Лисичанского горсовета.
«У кого есть сейчас возможность — #підтримай тех, кто рядом и нуждается в помощи» , — обратилась Юлия Машута к своим подписчикам.
Акцию поддержал Дмитрий Михайлов, директор ООО «Лигатура».
Вот что написал он в соцсети.
Новости Региона - Сегодня, 19:43 119
17 апреля 14 многодетных семей Лисичанска получили продуктовые наборы (крупы, овощи, тушенку, масло) и паски. Наборы были собраны представителями ГО «Сприяння розвитку Лисичанська».
Об этом на своей странице в Фейсбук написала Юлия Машута, депутат Лисичанского горсовета.
«У кого есть сейчас возможность — #підтримай тех, кто рядом и нуждается в помощи» , — обратилась Юлия Машута к своим подписчикам.
Акцию поддержал Дмитрий Михайлов, директор ООО «Лигатура».
Вот что написал он в соцсети.
Новости Региона - Сегодня, 19:43 119
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