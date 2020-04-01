Отопительный сезон в Луганске продлили еще на 2 суток из-за заморозков



Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.

«Столичная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение рекомендовать администрации Луганска продлить отопительный сезон до 24 апреля до 24.00», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 22 апреля включительно. Удобный город - Сегодня, 11:00 88 Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 24 апреля включительно.Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Луганска.«Столичная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с учетом низких ночных температур, принимая во внимание большое количество населения, вынужденно находящегося дома в условиях низкой физической активности, приняла решение рекомендовать администрации Луганска продлить отопительный сезон до 24 апреля до 24.00», — говорится в сообщении.Напомним, ранее городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении отопительного сезона в Луганске до 22 апреля включительно. Удобный город - Сегодня, 11:00 88

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