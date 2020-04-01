6592 случая коронавирусной болезни зафиксировано в Украине
В Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, — сообщает пресс-служба Минздрава Украины.
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине лабораторно подтвержденных
6592 случая COVID-19, из них 174 летальных,
467 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 467 новых случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117
сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило
19649 сообщений о подозрении на COVID-19.
Данные по областям:
Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків. Новости Украины - Сегодня, 09:28 94
По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине лабораторно подтвержденных
6592 случая COVID-19, из них 174 летальных,
467 пациентов выздоровели.
За сутки было зафиксировано 467 новых случаев.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 22 апреля 2020 в Центр поступило 1117
сообщений о подозрении на COVID-19.
Всего с начала 2020 года поступило
19649 сообщений о подозрении на COVID-19.
Данные по областям:
Вінницька область — 349 випадків;
Волинська область — 176 випадків;
Дніпропетровська область — 150 випадків;
Донецька область — 16 випадків;
Житомирська область — 287 випадків;
Закарпатська область — 218 випадків;
Запорізька область — 141 випадок;
Івано-Франківська область — 589 випадків;
Кіровоградська область — 251 випадок;
м. Київ — 989 випадків;
Київська область — 390 випадків;
Львівська область — 274 випадки;
Луганська область — 26 випадків;
Миколаївська область — 82 випадки;
Одеська область — 148 випадків;
Полтавська область — 116 випадків;
Рівненська область — 353 випадки;
Сумська область — 86 випадків;
Тернопільська область — 471 випадок;
Харківська область — 82 випадки;
Херсонська область — 72 випадки;
Хмельницька область — 54 випадки;
Чернівецька область — 1053 випадки;
Черкаська область — 206 випадків;
Чернігівська область — 13 випадків. Новости Украины - Сегодня, 09:28 94
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