ВСУ обстреляли Березовское, повреждена инфраструктура – представительство ЛНР в СЦКК

Киевские силовики в нарушение Минских соглашений обстреляли село Березовское из минометов калибра 120 мм, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там отметили, что "несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня, вооруженные формирования Украины продолжают грубо нарушать действующий режим прекращения огня".

"Сегодня, 22 апреля 2020 года в 10.40 зафиксировано нарушение режима прекращения огня с направления подконтрольного вооруженным формированиям Украины населенного пункта Орехово по территории Луганской Народной Республики в направлении населенного пункта Березовское с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения (минометов 120 мм – 9 мин, БМП-2 – 30 выстрелов), в результате данного обстрела имеются повреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

"Информация о жертвах среди гражданского населения не поступала. Более подробная информация уточняется", - добавили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

22 апреля — Луганск