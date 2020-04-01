Житель Красного Луча передал средства реабилитации инвалидам войны и труда (ФОТО)

Житель Красного Луча в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне передал средства реабилитации инвалидам войны и труда, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения (ОД) "Мир Луганщине"."Житель города доставил в городскую администрацию пять инвалидных колясок и две каталки для дальнейшей передачи инвалидам войны и труда, которые оказались в сложной жизненной ситуации", - говорится в сообщении."Совместно с городским советом ветеранов, управлением труда и социальной защиты населения был определен круг лиц, которые остро нуждаются в колясках и каталках. Большое спасибо за милосердие, помощь неравнодушным людям, которые в такие тяжелые времена помогают нашим жителям", - сказал глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко.Он поручил руководителю исполкома Краснолучского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Анне Малаховой и председателю городского совета ветеранов Екатерине Изотовой доставить инвалидные коляски на дом нуждающимся."Коляска для человека, лишенного возможности самостоятельно передвигаться, – вещь совершенно необходимая. Я выражаю слова искренней благодарности и от тех граждан, которые теперь смогут передвигаться без посторонней помощи", - подчеркнула Изотова.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.22 апреля — Луганск