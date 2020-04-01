Когда откроются границы Украины
Открытие границы Украины возможно при условии спокойной ситуации в стране и открытых границах соседних стран. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал в интервью «РБК-Украина».
Так, Шмыгаль отметил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей и, учитывая ??это, даже при условии открытия украинской границы никто не смог бы заехать или выехать. Он также добавил, что принимая решение по открытию границы, Украина будет смотреть на шаги стран-соседей и других европейских стран по этому вопросу.
«В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», — пояснил он.
Как сообщалось ранее, в рамках карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, Украина закрыла свои границы. Сначала было запрещено автобусное, железнодорожное и авиасообщение, позже запрет также распространился и на иностранцев. Сейчас пересечь границу можно только на собственном транспорте.
Ранее страны ЕС также в рамках ограничений из-за коронавируса ввели запрет на пересечение границы. Сейчас в ЕС разработали рекомендации по выходу из карантина, в частности, они содержат и вопросы открытия границы. Так, странам Евросоюза рекомендуется рассматривать вопрос открытия внешних границ во вторую очередь — после их открытия внутри ЕС. Новости Украины - Сегодня, 11:38 136
Так, Шмыгаль отметил, что сейчас закрыты все границы стран-соседей и, учитывая ??это, даже при условии открытия украинской границы никто не смог бы заехать или выехать. Он также добавил, что принимая решение по открытию границы, Украина будет смотреть на шаги стран-соседей и других европейских стран по этому вопросу.
«В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация», — пояснил он.
Как сообщалось ранее, в рамках карантинных ограничений, введенных из-за коронавируса, Украина закрыла свои границы. Сначала было запрещено автобусное, железнодорожное и авиасообщение, позже запрет также распространился и на иностранцев. Сейчас пересечь границу можно только на собственном транспорте.
Ранее страны ЕС также в рамках ограничений из-за коронавируса ввели запрет на пересечение границы. Сейчас в ЕС разработали рекомендации по выходу из карантина, в частности, они содержат и вопросы открытия границы. Так, странам Евросоюза рекомендуется рассматривать вопрос открытия внешних границ во вторую очередь — после их открытия внутри ЕС. Новости Украины - Сегодня, 11:38 136
Метки: {keywords}