У поселка Металлист нашли два крупнокалиберных артиллерийских снаряда

Сотрудники инженерно-саперного подразделения обезвредили два крупнокалиберных артиллерийских снаряда, которые обнаружили сотрудники фермерского хозяйства на одном из полей у поселка Металлист.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Фермеры в ходе проведения полевых работ обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после активных боевых действий в 2014 году.

На место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС. Они осмотрели прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и вывезли найденные фермерами неразорвавшиеся боеприпасы к месту санкционированного уничтожения.

«Это два артиллерийских снаряда — калибра 100 мм и 125 мм. Они представляли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС сообщали, что саперы ведомства с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 11:30 68