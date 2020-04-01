У поселка Металлист нашли два крупнокалиберных артиллерийских снаряда
Сотрудники инженерно-саперного подразделения обезвредили два крупнокалиберных артиллерийских снаряда, которые обнаружили сотрудники фермерского хозяйства на одном из полей у поселка Металлист.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Фермеры в ходе проведения полевых работ обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после активных боевых действий в 2014 году.
На место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС. Они осмотрели прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и вывезли найденные фермерами неразорвавшиеся боеприпасы к месту санкционированного уничтожения.
«Это два артиллерийских снаряда — калибра 100 мм и 125 мм. Они представляли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщали, что саперы ведомства с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 11:30 68
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Фермеры в ходе проведения полевых работ обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы, оставшиеся после активных боевых действий в 2014 году.
На место выехали сотрудники инженерно-саперного подразделения МЧС. Они осмотрели прилегающую территорию на наличие взрывоопасных предметов и вывезли найденные фермерами неразорвавшиеся боеприпасы к месту санкционированного уничтожения.
«Это два артиллерийских снаряда — калибра 100 мм и 125 мм. Они представляли реальную угрозу жизни и здоровью сотрудников фермерского хозяйства», — говорится в сообщении.
Ранее в МЧС сообщали, что саперы ведомства с начала года обнаружили почти 400 взрывоопасных предметов. Происшествия - Сегодня, 11:30 68
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