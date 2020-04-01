В Луганской области подтвердился новый случай коронавируса
По состоянию на 9:00 22 апреля на Луганщине подтвержден еще один случай заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
Отмечается, что заболел человек, который был среди контактных лиц одного из больных, чей соответствующий диагноз подтвердился ранее. Он находится на амбулаторном лечении.
В настоящее время на Луганщине 23 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 3 человека. Новости Региона - Сегодня, 11:14 189
Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА, ссылаясь на информацию Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины.
Отмечается, что заболел человек, который был среди контактных лиц одного из больных, чей соответствующий диагноз подтвердился ранее. Он находится на амбулаторном лечении.
В настоящее время на Луганщине 23 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели 3 человека. Новости Региона - Сегодня, 11:14 189
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